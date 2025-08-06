Кабмін призначив Білоуса і Кравченко заступниками міністра юстиції

Кабінет міністрів призначив Олександра Білоуса і Людмилу Кравченко заступниками міністра юстиції України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Юлії Свириденко затвердила новий склад Кабінету міністрів України. Декілька урядовців, які залишилися в складі оновленого Кабміну, але на нових посадах, зокрема Герман Галущенко очолив Міністерство юстиції (раніше був міністром енергетики).