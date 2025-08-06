Інтерфакс-Україна
Події
11:13 06.08.2025

Зеленський заслухав доповідь Малюка і погодив деякі операції СБУ

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Зеленський заслухав доповідь Малюка і погодив деякі операції СБУ
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка про спеціальні операції та далекобійні дії воїнів СБУ і погодив деякі операції.

"Доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Передусім про військовий компонент, спеціальні операції та далекобійні дії воїнів Служби безпеки України. Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він зауважив, що на окрему увагу заслуговують результати СБУ за перше півріччя у знищенні російських систем ППО.

"Це суттєво допомагає нашим далекобійним ударам по обʼєктах російської військової машини та російської воєнної економіки", - додав Зеленський.

Він повідомив, що погодив деякі операції.

Теги: #розмова #зеленський #малюк

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