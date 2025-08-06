Фінляндія передала Україні загалом 31 автомобіль рятувальної служби з січня цього року - уряд

У період з січня по липень цього року Фінляндія передала Україні загалом 31 автомобіль рятувальної служби, інша матеріальна допомога цивільного призначення склала 32 вантажівки, повідомили у фінському уряді.

"Потреба України в допомозі залишається значною та різноманітною. Наразі акцент робиться на забезпеченні України рятувальними автомобілями та приладдям для енергетичного сектору та сектору охорони здоров'я. Цього року Фінляндія надіслала до України пожежні машини, блоки керування, машини швидкої допомоги, генератори та лікарняне обладнання та приладдя. Функціонування українського суспільства також було підтримано за допомогою комунікаційного обладнання та пожертвувань автобусів", - йдеться в повідомленні.

В уряді зазначили, що рятувальні служби України вразливі до атак, адже Росія систематично завдає подвійних ударів по персоналу українських рятувальних служб, які працювали на місцях ракетних атак.

Матеріали цивільної допомоги з Фінляндії доставляються до України через Механізм цивільного захисту ЄС. Механізм дозволяє державам-членам ЄС та країнам-учасницям Механізму цивільного захисту подавати пропозиції про допомогу, які країна-одержувач потім приймає на основі своїх потреб. Система об'єднує пропозиції допомоги від окремих країн у загальноєвропейський механізм, який забезпечує ефективну допомогу, поєднуючи різні сильні сторони країн-донорів.

З початку російської агресивної війни Фінляндія доставила Україні загалом 126 транспортних засобів та 414 вантажівок іншої цивільної матеріальної допомоги.