Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру
У ніч на середу, 6 серпня, окупанти атакували Ізмаїльський район (Одеська обл.) ударними безпілотниками, пошкоджено газову інфраструктуру, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури", - написав він в телеграм-каналі в середу.
Начальник ОВА повідомив, що на місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували вогнеборці. Наразі проводяться роботи по випуску газу з системи.
"Вогнем знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газогону, тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів", - написав Кіпер.
Роботи з ліквідації наслідків тривають. На місці працюють усі уповноважені служби.
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