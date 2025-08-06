Інтерфакс-Україна
Події
09:32 06.08.2025

Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру

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Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру

У ніч на середу, 6 серпня, окупанти атакували Ізмаїльський район (Одеська обл.) ударними безпілотниками, пошкоджено газову інфраструктуру, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури", - написав він в телеграм-каналі в середу.

Начальник ОВА повідомив, що на місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували вогнеборці. Наразі проводяться роботи по випуску газу з системи.

"Вогнем знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газогону, тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів", - написав Кіпер.

Роботи з ліквідації наслідків тривають. На місці працюють усі уповноважені служби.

Правоохоронці фіксують сліди чергового злочину росіян проти мирного населення.

Теги: #атака_рф #одеська_область #кіпер_олег

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