Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру

У ніч на середу, 6 серпня, окупанти атакували Ізмаїльський район (Одеська обл.) ударними безпілотниками, пошкоджено газову інфраструктуру, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури", - написав він в телеграм-каналі в середу.

Начальник ОВА повідомив, що на місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували вогнеборці. Наразі проводяться роботи по випуску газу з системи.

"Вогнем знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газогону, тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів", - написав Кіпер.

Роботи з ліквідації наслідків тривають. На місці працюють усі уповноважені служби.

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