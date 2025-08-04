На підконтрольну уряду територію України повернули 13-річну дівчину

На підконтрольну уряду територію України вдалося повернути 13-річну дівчину, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 13-річну дівчину. Вона мріяла виїхати до бабусі й дідуся, які живуть на підконтрольній території України, та підтримувала з ними зв’язок усі роки окупації. Після довгих вагань все ж наважилась на виїзд, який завершився успішно — сьогодні дитина у безпеці та в колі рідних, яких не бачила понад три роки", - написав він у телеграм- каналі у понеділок.

Єрмак подякував Helping to Leave за сприяння у порятунку дитини.