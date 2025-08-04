Інтерфакс-Україна
Події
19:52 04.08.2025

На підконтрольну уряду територію України повернули 13-річну дівчину

1 хв читати
На підконтрольну уряду територію України повернули 13-річну дівчину

На підконтрольну уряду територію України вдалося повернути 13-річну дівчину, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 13-річну дівчину. Вона мріяла виїхати до бабусі й дідуся, які живуть на підконтрольній території України, та підтримувала з ними зв’язок усі роки окупації. Після довгих вагань все ж наважилась на виїзд, який завершився успішно — сьогодні дитина у безпеці та в колі рідних, яких не бачила понад три роки", - написав він у телеграм- каналі у понеділок.

Єрмак подякував Helping to Leave за сприяння у порятунку дитини.

 

Теги: #єрмак #діти #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:38 04.08.2025
Нова група українських дітей вирушила до Азербайджану для проходження реабілітації - посол

Нова група українських дітей вирушила до Азербайджану для проходження реабілітації - посол

17:49 04.08.2025
Заяви Пєскова щодо можливої зустрічі лідерів виглядають як чергове затягування часу - Єрмак

Заяви Пєскова щодо можливої зустрічі лідерів виглядають як чергове затягування часу - Єрмак

16:09 04.08.2025
Єрмак пропонує посилити тиск на РФ: Світ цього тижня може отримати можливість припинити війну

Єрмак пропонує посилити тиск на РФ: Світ цього тижня може отримати можливість припинити війну

14:47 04.08.2025
Україна довела, що демократична прозорість є основою її оновлення – стаття Єрмака та французького режисера Леві

Україна довела, що демократична прозорість є основою її оновлення – стаття Єрмака та французького режисера Леві

11:03 04.08.2025
Лише 7% переселенців планують повернутися до місць постійного проживання протягом найближчих 6 місяців

Лише 7% переселенців планують повернутися до місць постійного проживання протягом найближчих 6 місяців

08:58 04.08.2025
Єрмак: Концепція "мир через силу" працює, щойно з'явилися американські атомні човни

Єрмак: Концепція "мир через силу" працює, щойно з'явилися американські атомні човни

15:36 02.08.2025
На підконтрольну уряду територію України повернули 19-річну дівчину

На підконтрольну уряду територію України повернули 19-річну дівчину

11:56 02.08.2025
У Києві на канатній дорозі в парку "Перемога" травмувались двоє дітей

У Києві на канатній дорозі в парку "Перемога" травмувались двоє дітей

22:04 01.08.2025
Єрмак щодо розміщення атомних човнів Трампом: Мир через силу

Єрмак щодо розміщення атомних човнів Трампом: Мир через силу

20:33 01.08.2025
Зеленський повідомив про підготовку законопроєкту, що дає належне відновлення після хвороб, набутих у полоні

Зеленський повідомив про підготовку законопроєкту, що дає належне відновлення після хвороб, набутих у полоні

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих в Краматорську зросла до семи людей

Шмигаль: США та НАТО запускають новий механізм підтримки України – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)

Зеленський: Уже відчувається зміна настроїв у Росії, нові санкції будуть підштовхувати росіян до миру

На Харківщині двоє мирних мешканців загинули внаслідок атаки fpv-дрона

ВАКС відправив під варту на 60 днів ексочільника Луганської ОВА Гайдая з можливістю застави 10 млн грн

ОСТАННЄ

Кількість загиблих в Краматорську зросла до семи людей

Україна розгляне можливість збільшення відсотку заброньованих працівників на підприємствах, які працюють на прифронтових і прикордонних територіях

Шмигаль: США та НАТО запускають новий механізм підтримки України – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)

Зеленський: Уже відчувається зміна настроїв у Росії, нові санкції будуть підштовхувати росіян до миру

У ЦПД спростували інформацію про нібито скасування Польщею безвізу з Україною

На Харківщині двоє мирних мешканців загинули внаслідок атаки fpv-дрона

Прем'єр Нідерландів провів розмову із Зеленським щодо оголошеного пакету допомоги Україні

Україна за допомогою партнерів наростила співвідношення з РФ в боєприпасах з 1:10 до 1:2 за два роки – президент Чехії

Генсек НАТО вітає оголошення Нідерландів щодо посилення ППО України та очікує важливих оголошень від інших союзників найближчим часом

Президент Чехії: З боку Заходу несправедливо тиснути на Україну звільнити всі окуповані території, ми не визнаємо їх російськими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА