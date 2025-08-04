Інтерфакс-Україна
Події
09:10 04.08.2025

Росіяни атакували дронами Київщину, пошкоджені будинки та автомобіль

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Росіяни атакували дронами Київщину, пошкоджені будинки та автомобіль

Російські окупанти в ніч на понеділок здійснили чергову атаку дронів по Київській області, в Бориспільському районі пошкоджені 6 приватних будинків та автомобіль, повідомив глава ОВА Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлі та посічені фасади", - написав він в телеграм-каналі.

Калашник зазначив, що власникам пошкодженого житла буде надана вся необхідна допомога. Уже працюємо над цим разом з місцевою владою та партнерами.

Разом з тим, за його словами, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено. Також постраждалих серед населення немає.

"Тривога оголошувалася в усіх 7 районах області. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Дякую захисникам з проєкту перехоплення ворожих дронів "Чисте небо", - зазначив глава ОВА.

Теги: #атака_бпла_рф #київська_область

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