Інтерфакс-Україна
Події
19:26 03.08.2025

Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження

1 хв читати
Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження

Ворог продовжує обстрілювати Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, пошкоджені приватні підприємства, цивільна інфраструктура, адмінбудівлі, лінія електропередач, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Понад два десятки атак. Ворог протягом дня цілив по двох районах області", - написав він в телеграмі.

Зокрема, по Нікопольщині агресор гатив з артилерії, скеровував на населені пункти БпЛА. Дісталося районному центру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадам. Пошкоджені приватні підприємства, автокран, напівпричіп, ринок, магазин, дві адмінбудівлі, дитячий садок, чотири багатоповерхівки.

Також пошкоджені приватна оселя, легковий автомобіль, парник. Зачепило й лінію електропередач. Через ворожі обстріли виникло декілька займань. Вогонь загасили.

По Маломихайлівській громаді на Синельниківщині російські війська застосували FPV-дрон. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Надвечір противник вдарив КАБами по Новопавлівській громаді.

Ніхто з людей не постраждав, додав глава ОВА.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:17 03.08.2025
Протягом доби на Донеччині загинули п’ятеро мирних жителів, ще 11 – поранені

Протягом доби на Донеччині загинули п’ятеро мирних жителів, ще 11 – поранені

07:57 03.08.2025
Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждали семеро людей, пошкоджено понад 30 будинків

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждали семеро людей, пошкоджено понад 30 будинків

07:44 03.08.2025
Через ворожі удари по Херсонщині загинули двоє людей, ще десятеро поранені – ОВА

Через ворожі удари по Херсонщині загинули двоє людей, ще десятеро поранені – ОВА

07:12 03.08.2025
Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є загиблий і поранені

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є загиблий і поранені

19:51 02.08.2025
Нікопольщина зазнала обстрілів з артилерії та FPV-дронів, пошкоджено промисловий об’єкт і житлові будинки

Нікопольщина зазнала обстрілів з артилерії та FPV-дронів, пошкоджено промисловий об’єкт і житлові будинки

11:45 02.08.2025
Дві людини загинули в Херсоні в суботу через ворожі обстріли

Дві людини загинули в Херсоні в суботу через ворожі обстріли

08:59 02.08.2025
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів один загиблий і 13 постраждалих за добу

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів один загиблий і 13 постраждалих за добу

08:58 02.08.2025
Через російські обстріли дев'ять постраждалих та один загиблий на Херсонщині

Через російські обстріли дев'ять постраждалих та один загиблий на Херсонщині

08:50 02.08.2025
Через ворожий обстріл Херсона загинула місцева мешканка, ще двоє людей постраждали

Через ворожий обстріл Херсона загинула місцева мешканка, ще двоє людей постраждали

08:32 02.08.2025
Ворог за добу понад 70 разів обстріляв Сумщину, є поранена

Ворог за добу понад 70 разів обстріляв Сумщину, є поранена

ВАЖЛИВЕ

Жіноча збірна України вперше золотий призер чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України

Зеленський запровадив санкції проти капітанів тіньового флоту РФ

Зеленський: Є домовленість про обмін з РФ 1 200 людей

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Краматорську зросла до 4 людей – ДСНС

ОСТАННЄ

Лідер ХСС Зедер хоче скасувати соцвиплати для українських біженців

Лідер ХСС Зедер хоче скасувати соцвиплати для українських біженців

Населення Гази не повинно страждати через злочини ХАМАС - Сибіга

У Гуляйполі росіяни атакували рятувальників дроном

Жіноча збірна України вперше золотий призер чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Українці не дали росіянам запанувати в нашому небі, - Зеленський

Невідомі з битами та трубами напали на представників ТЦК на Миколаївщині

Ми продовжуємо стояти пліч-о-пліч з Україною – речниця Держдепу США

Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України

Зеленський запровадив санкції проти капітанів тіньового флоту РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА