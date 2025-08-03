Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження

Ворог продовжує обстрілювати Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, пошкоджені приватні підприємства, цивільна інфраструктура, адмінбудівлі, лінія електропередач, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Понад два десятки атак. Ворог протягом дня цілив по двох районах області", - написав він в телеграмі.

Зокрема, по Нікопольщині агресор гатив з артилерії, скеровував на населені пункти БпЛА. Дісталося районному центру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадам. Пошкоджені приватні підприємства, автокран, напівпричіп, ринок, магазин, дві адмінбудівлі, дитячий садок, чотири багатоповерхівки.

Також пошкоджені приватна оселя, легковий автомобіль, парник. Зачепило й лінію електропередач. Через ворожі обстріли виникло декілька займань. Вогонь загасили.

По Маломихайлівській громаді на Синельниківщині російські війська застосували FPV-дрон. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Надвечір противник вдарив КАБами по Новопавлівській громаді.

Ніхто з людей не постраждав, додав глава ОВА.