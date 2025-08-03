Ми продовжуємо стояти пліч-о-пліч з Україною – речниця Держдепу США

Заступниця речниці Державного департаменту США Міньйон Х'юстон, яка представляє зовнішню політику США в міжнародних та вітчизняних медіа, заявила, що Сполучені Штати продовжують "стояти пліч-о-пліч з Україною", оскільки та закликає до "всеосяжного та повного припинення вогню".

"Ця адміністрація прагне довготривалого, міцного, стійкого миру в регіоні. Ми хочемо продовжувати стояти пліч-о-пліч з Україною, оскільки Україна закликає до всеосяжного, повного припинення вогню, яке зупинить будь-які напади на цивільне населення, на критично важливу інфраструктуру", - сказала Х'юстон в ефірі естонського інформаційного каналу Postimees.