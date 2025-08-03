Харківщина зазнала масованих атак: постраждали мирні жителі, зокрема дитина, одна людина загинула

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Протягом минулої доби російські війська обстріляли місто Харків та щонайменше дев’ять населених пунктів Харківської області, внаслідок чого постраждали четверо цивільних, зокрема дитина, ще одна людина загинула внаслідок підриву боєприпасу, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Чугуїв постраждали жінки 31, 35 і 54 років; у с. Івано-Шийчине Богодухівської громади – 6-річна дівчинка. Внаслідок вибухів боєприпасів у с. Есхар Новопокровської громади загинув 43-річний чоловік; у сел. Слатине Дергачівської громади постраждав 67-річний чоловік, у м. Ізюм – 75-річний чоловік", – зазначив Синєгубов у Телеграм.

За його словами, по Харківщині ворог застосував щонайменше 30 дронів і боєприпасів різного типу, зокрема: 3 керовані авіабомби (КАБ); 21 БпЛА типу "Герань-2"; 1 БпЛА типу "Ланцет"; 2 БпЛА типу "Молнія"; 2 FPV-дрони; 1 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури: у Харкові – нежитлова будівля; у Куп’янському районі – приватний будинок, гараж, складське приміщення, електромережі (Куп’янськ, Сумське, Приколотне); у Ізюмському районі – 15 приватних будинків, два пожежні автомобілі (Балаклія, Новоплатонівка); у Чугуївському районі – два приватні будинки та нежитлова будівля (Чугуїв, Велика Бабка); у Богодухівському районі – автомобіль (Івано-Шийчине).

Також зафіксовано бойову активність противника на лінії фронту. Загалом відбулося 138 бойових зіткнень.