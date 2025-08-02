Інтерфакс-Україна
Події
22:39 02.08.2025

У Миколаєві повідомляють про вибух та відключення світла в області — влада

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У Миколаєві було чути вибух, а в області зафіксовано відключення електропостачання, наразі ситуацію з’ясовують, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич та голова ОВА Віталій Кім.

"Бачу ваші повідомлення про те, що було чутно вибух у Миколаєві. Наразі все з’ясовуємо. Деталі — пізніше. російські терористи атакували Миколаїв. Всі відповідні служби вже працюють.", — написав він у своєму зверненні.

Крім того, у Миколаївській області зафіксовано відключення електропостачання й виникла пожежа.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Є відключення світла в області. З’ясовуємо. Після атаки росіянами міста Миколаєва виникла пожежа. Всі служби працюють", — йдеться у повідомленні.

Джерела: https://t.me/mykolaivskaODA/15542

https://t.me/mykolaivskaODA/15544

https://t.me/senkevichonline/13769

https://t.me/senkevichonline/13770

Теги: #наслідки #світло #атака #миколаївська

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