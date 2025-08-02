01:31 02.08.2025
Російські дрони вдарили по центру Балаклії, пошкоджено будівлі
Російські війська в ніч на суботу завдали удару по центральній частині Балаклії на Харківщині, зафіксовано щонайменше два вибухи, є влучання в приватне домоволодіння, повідомляє начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.
За словами очільника МВА, російські окупаційні війська атакували Балаклію ударними безпілотниками. Два вибухи пролунали в центральній частині міста.
Внаслідок атаки зафіксовано влучання в приватний житловий будинок і нежитлову будівлю. Інформація про можливих постраждалих уточнюється.
Джерело: https://t.me/vkarabanov/960