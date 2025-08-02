Російські дрони вдарили по центру Балаклії, пошкоджено будівлі

Російські війська в ніч на суботу завдали удару по центральній частині Балаклії на Харківщині, зафіксовано щонайменше два вибухи, є влучання в приватне домоволодіння, повідомляє начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

За словами очільника МВА, російські окупаційні війська атакували Балаклію ударними безпілотниками. Два вибухи пролунали в центральній частині міста.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання в приватний житловий будинок і нежитлову будівлю. Інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Джерело: https://t.me/vkarabanov/960