Інтерфакс-Україна
Події
19:09 01.08.2025

На Кіровоградщині 22 посадовці отримали підозри у розтраті бюджетних коштів та зловживанні владою зі збитками у понад 100 млн грн

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На Кіровоградщині 22 посадовці отримали підозри у розтраті бюджетних коштів та зловживанні владою зі збитками у понад 100 млн грн

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури за результатами досудових розслідувань у низці кримінальних проваджень повідомили про підозру 22 посадовцю органів місцевого самоврядування, керівникам комунальних і державних установ, які причетні до розтрати бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, а також незаконного видобування корисних копалин, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Знову бюджет. Знову земля. Знову пісок. Чиновники, посадовці комунальних установ і держпідприємств продовжують "заробляти" на громадах. Загальні збитки 102,675 млн грн", - прокоментував генеральний прокурор Руслан Кравченко в телеграм-каналі у п’ятницю.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, начальник управління Світловодської міської ради, його заступник, інспектор технагляду та 3 посадовця підрядної організації, діючи у складі організованої злочинної групи, заволоділи бюджетними коштами під час ремонту дорожнього покриття. Збитки складають майже 1,2 млн гривень.

Директор підприємства – депутат Кіровоградської обласної ради (партія ОПЗЖ) створив організовану групу, до якої залучив директора та головного інженера заснованого ним товариства для здійснення незаконного видобутку піску з акваторії річки Дніпро. Збитки – 23 млн гривень.

Начальник управління транспорту Кропивницької міської ради та директор комунального підприємства здійснювали закупівлю автобусів за завищеними цінами. Сума збитків – понад 12 млн гривень.

Директор підприємства Первозванівської сільської ради організував незаконний видобуток піску з місцевого родовища. Збитки оцінено майже у 30 млн гривень.

Колишня начальниця Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області видала незаконний наказ про передачу у комунальну власність 233 га земель сільськогосподарського призначення. Завдано 7 млн гривень збитків.

Заступник начальника Департаменту ОВА, зловживаючи службовим становищем, спричинив 425 тис. гривень збитків.

Заступник Новоукраїнського міського голови та начальник відділу міської ради викриті на зловживанні службовим становищем під час закупівлі джерел живлення. Розмір збитків становить майже 800 тис. гривень.

Колишній виконувач обов’язків директора держпідприємства здійснив реалізацію зерна пшениці за заниженою вартістю. Збитки – понад 7,6 млн гривень.

Керівник одного з комунальних підприємств та депутат Долинської міської ради безпідставно нараховував собі преміальні виплати в розмірі більше 300 тис. гривень.

Державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Онуфріївської селищної ради здійснив незаконну перереєстрацію 225 га земель державної власності. Сума завданих збитків становить 18,7 млн гривень.

Колишній керівник КНП "Обласна психіатрична лікарня", зловживаючи службовим становищем, наніс державі 150 тис. гривень збитків під час виконання ремонтних робіт.

Колишній реєстратор одного відділу Держгеокадастру в області та начальник відділу Центру надання адміністративних послуг шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою площею 7 га. Державі завдано майже 1,5 млн гривень збитків.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 3, 4 ст. 240, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 5 ст. 190 КК України.

Загальна сума встановлених збитків у цих кримінальних провадженнях становить понад 100 млн грн. У 3 кримінальних провадженнях старшим групи прокурорів є керівник обласної прокуратури. Наразі прокурори готують клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.

 

Теги: #кіровоградська #зловживання

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