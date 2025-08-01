Інтерфакс-Україна
Події
15:12 01.08.2025

У центрі Харкова стався зсув ґрунту, виявлені катакомби

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У Харкові на території скверу "Стрілка" під час ліквідації наслідків буревію стався зсув ґрунту, через це були виявлені старовинні катакомби.

"Комунальні служби вже почали розчищати територію для подальшого вивчення підземної локації. Харківська міська рада тримає ситуацію під контролем і розглядає всі можливості використання знайденого простору", - повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

Міський голова Харкова Ігор Терехов запевнив, що до вивчення катакомб і визначення їх історичної цінності будуть залучені краєзнавці та історики.

"Якщо це становитиме історичну цінність для Харкова, ми зробимо невеличкий проєкт, щоби люди могли бачити історію Харкова", - сказав Терехов у відеокоментарі, розповсюдженому пресслужбою.

За його словами, наразі неможливо сказати напевно, що саме стало причиною зсуву.

"У нас був буревій, у нас постійні обстріли, зсуви ґрунту. Я не можу зараз сказати (що було причиною - ІФ-У). Будуть працювати спеціалісти і визначати, що стало основною причиною", - сказав Терехов.

Теги: #харків #зсув_ґрунту #катакомби

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