Інтерфакс-Україна
Події
14:39 01.08.2025

Медика "Азову" визнано найкращим військовим медиком Європи

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В межах найбільшої європейської конференції з військової медицини Combat Medical Care Conference 2025 бойового медика 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, Володимира Риженка (друг "Спрайт") нагороджено премією "Найкращий європейський медик року" в категорії "Військова медицина", повідомила Національна гвардія України.

"Цю нагороду він здобув за винятковий випадок порятунку побратима взимку 2025 року — завдяки переливанню донорської крові, скинутої з дрона, йому вдалося врятувати життя бійця в екстремальних умовах", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

Разом із відзнакою друг "Спрайт" отримав меч — символ сили, гідності та відваги. Під час виступу він подякував побратимам, які допомогли реалізувати цю рятівну операцію.

Combat Medical Care Conference 2025 відбувся в Німеччині. Захід, співорганізатором якого виступив Бундесвер, зібрав понад 1400 провідних експертів із 44 країн світу.

У ньому взяли участь три медики 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Представники "Азову" поділилися з міжнародною спільнотою унікальним досвідом надання допомоги в бойових умовах. Старший лейтенант Сергій Ротчук (друг "Джедай") презентував інноваційні підходи до медичної логістики на полі бою. Ольга Тагірова ("Крава") розповіла про виклики надання допомоги поза межами "золотої години" та постійну роботу з підготовки особового складу.

Теги: #медик #азов #нагорода

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