Інтерфакс-Україна
Події
11:37 01.08.2025

Німеччина передасть до України ще дві системи PATRIOT - Міноборони

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Німеччина передасть до України ще дві системи PATRIOT - Міноборони
Фото: https://www.bloomberg.com

Німеччина на першому етапі надасть додаткові пускові установки Patriot у стислі терміни; далі протягом найближчих двох-трьох місяців Берлін передасть ще частину систем, щоб посилити протиповітряну оборону України додатковими батареями PATRIOT.

Як повідомляє Міністерство оборони Німеччини, завдяки спільним зусиллям партнерів ці системи, які в коротко- та середньостроковій перспективі зазнають ремонту, будуть підготовлені до використання в Україні та передані в робочому стані.

З Міністерством оборони США домовлено, що Німеччина в обмін на це першою отримає новітні системи PATRIOT, вироблені в прискореному режимі. Фінансування здійснюватиметься Німеччиною.

"Високоефективні системи протиповітряної оборони, такі як система PATRIOT, є дефіцитним товаром, а виробництво деяких компонентів займає роки. Німеччина вже поставила Україні три системи, які відіграють важливу роль у протиповітряній обороні України", - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Борис Пісторіус прокоментував це так: "Німеччина з самого початку була готова надати компоненти системи в рамках переговорів на рівні НАТО з метою підтримки України додатковими системами PATRIOT. Умовою було те, що американський виробник у відповідь якнайшвидше поставить нові системи PATRIOT, щоб ми могли і надалі виконувати свої зобов'язання перед НАТО. Ця обіцянка з боку США є. Тому Німеччина може спочатку підтримати Україну пусковими установками, а потім іншими компонентами системи PATRIOT. Вкотре стає очевидним: Німеччина є найсильнішим прихильником України в галузі протиповітряної оборони".

Завдяки досягнутій угоді Німеччина йде на попередні витрати, щоб швидко задовольнити нагальні потреби України. "Ми знову йдемо вперед і пов'язуємо цю поставку із закликом до наших партнерів надати свої системи в найкоротші терміни.", - закликали у Німеччині.

Теги: #допомога_україні #німеччина #patriot

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