У результаті вчорашнього російського удару у Києві загинули 5 дітей - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

У результаті удару, який нанесли росіяни у ніч на 31 липня, у Києві загинули 5 дітей, наймолодшій дитині було 2 роки, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях, які постраждали від учорашньої атаки. Всі пошуково-рятувальні роботи завершені. На жаль, станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Окрім того, відомо про 159 поранених, серед них 16 - дітей

Зеленський наголосив, що такий підлий удар РФ показує необхідність додаткового тиску на Москву та санкції.

"Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію", - зауважив президент.

Усього в липні росіяни застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика.

"Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий. Дякую всім, хто допомагає Україні", - резюмував президент.