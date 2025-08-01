Стало відомо про 3 загиблих внаслідок вчорашнього удару РФ по Краматорську – ОВА

Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

Кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку у Краматорську (Донецька обл.) у четвер вдень зросла до трьох осіб, ще 10 людей зазнали поранень, під завалами ще можуть перебувати люди, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у п'ятницю вранці.

"Кількість жертв у Краматорську зросла до 3 загиблих і 10 поранених. Під завалами 5-поверхівки ще можуть перебувати люди, пошуково-рятувальна операція триває", - написав він у Телеграмі.

За інформацією, всього внаслідок удару було пошкоджено щонайменше 30 будинків і 13 автівок.

Раніше повідомлялось про двох загиблих.