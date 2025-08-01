Інтерфакс-Україна
Події
09:18 01.08.2025

Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 9 локаціях – Повітряні сили

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Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 9 локаціях – Повітряні сили
Фото: НГУ

В ніч на п'ятницю противник атакував Україну 72-ма ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками інших типів, протиповітряній оборони вдалося знищити 44 БпЛА, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"У ніч на 1 серпня (із 21:30 31 липня) противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, рф. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За інформацією, зафіксовано влучання 28 БпЛА у 9 локаціях. Атаковано прифронтові території Харківської Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину.

Яке повідомлялось, у ніч на 31 липня (із 18.00 30 липня) противник атакував 317-ма засобами повітряного нападу (309 БпЛА, 8 крилатих ракет): - 309 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф; - 8 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської обл., рф.

Основний напрямок удару – столиця України, м.Київ!

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника: - 288 ударних БпЛА; - 3 крилаті ракети Іскандер-К.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м.Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці

Теги: #атака_рф #повітряні_сили #ліквідація

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