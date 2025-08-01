Окупанти за добу втратили 940 осіб та 72 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 940 окупантів, 1 танк, 2 бронемашини, 33 артсистеми, 163 БПЛА, а також 72 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком пʼятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1054200 (+940) осіб, танків – 11068 (+1) од, бойових броньованих машин – 23068 (+2) од, артилерійських систем – 30944 (+33) од, РСЗВ – 1451 (+0) од, засоби ППО – 1203 (+0) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49057 (+163), крилаті ракети – 3551 (+3), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 56894 (+72), спеціальна техніка – 3935 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.