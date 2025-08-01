Інтерфакс-Україна
Події
05:42 01.08.2025

Президент Трамп незадоволений питанням щодо визнанням палестинської держави Францією, Великою Британією та Канадою — речниця

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Президент США Дональд Трамп висловив незадоволення рішенням Франції, Великої Британії та Канади щодо визнання палестинської держави, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу з журналістами.

"Він вважає, що це винагороджує ХАМАС у той час, коли ХАМАС є справжньою перешкодою для припинення вогню та звільнення всіх заручників…Президент хоче, щоб усіх заручників було звільнено. Він дуже переймається цим.", — сказала Левітт.

Вона підкреслила, що президент хоче, щоб усіх заручників було звільнено, і дуже переймається цим. За її словами, Трамп зустрічався з багатьма колишніми заручниками та родинами тих, хто досі перебуває в полоні у секторі Газа.

"Це абсолютно руйнівно, через що пройшли ці бідні люди. І Президент завжди думає про них. І саме тому він призначив свого спеціального посланця, Стіва Віткоффа, який виконує величезну роботу для звільнення заручників та припинення цього конфлікту", — зазначила речниця.

Левітт додала, що, за словами президента, останні 20 заручників, які залишаються живими у Газі, будуть найважчими для звільнення, оскільки ХАМАС "використовує цих невинних людей як козирі в розмінній торгівлі".

Джерело: https://www.youtube.com/live/qAfsDtV8iLg?si=LmnhY0xNR4TExluQ

Теги: #палестина #думка #трамп #сша

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