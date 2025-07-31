18:33 31.07.2025
Кількість загиблих у Києві зросла до 12 людей – КМВА
Кількість загиблих у Києві внаслідок нічної комбінованої атаки РФ зросла до 12 осіб, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"На місці російської атаки в Святошинському районі ще триває розбір завалів. На жаль, рятувальники продовжують деблокувати тіла загиблих. Станом на зараз по цій локації – 10 жертв. Разом по Києву – 12", - написав він у Телеграмі.
На місці ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають.
Раніше повідомлялося про 11 загиблих та 135 остраждалих.
Серед 12 загиблих 1 дитина. Постраждали 132 людини, в тому числі 14 дітей, додає ДСНС.