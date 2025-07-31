Відомо про 1 загиблого та 11 поранених у Краматорську внаслідок удару РФ по житловому будинку – ОВА

Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

Щонайменше одна людина загинула, ще 11 зазнали поранень, внаслідок російського удару по житловому будинку у Краматорську (Донецька обл.) у четвер вдень, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін станом на 15:55.

"Щонайменше одна людина загинула і 11 поранені в Краматорську. Росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці, половина будинку зруйнована вщент. Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані", - написав Філашкін в Телеграмі.

Наразі не повідомляється, чи можуть під завалами знаходиться люди.

За інформацією ОВА, на місці влучання працюють всі відповідальні служби.