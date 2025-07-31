Інтерфакс-Україна
Події
16:18 31.07.2025

Відомо про 1 загиблого та 11 поранених у Краматорську внаслідок удару РФ по житловому будинку – ОВА

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Відомо про 1 загиблого та 11 поранених у Краматорську внаслідок удару РФ по житловому будинку – ОВА
Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

Щонайменше одна людина загинула, ще 11 зазнали поранень, внаслідок російського удару по житловому будинку у Краматорську (Донецька обл.) у четвер вдень, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін станом на 15:55.

"Щонайменше одна людина загинула і 11 поранені в Краматорську. Росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці, половина будинку зруйнована вщент. Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані", - написав Філашкін в Телеграмі.

Наразі не повідомляється, чи можуть під завалами знаходиться люди.

За інформацією ОВА, на місці влучання працюють всі відповідальні служби.

Теги: #краматорськ #постраждалі #філашкін #обстріл

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