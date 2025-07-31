У Києві через ворожу атаку постраждала головна мечеть Духовного управління мусульман України "Умма"

Через російську комбіновану атаку на Київ постраждала головна мечеть Духовного управління мусульман України (ДУМУ) "Умма", у будові пошкоджені вікна, повідомив муфтій "Умма" Мурат Сулейманов.

"В наслідок ранкової атаки на Київ, постраждала головна мечеть ДУМУ "Умма". Нехай Всевишній покарає всіх причетних до цього зла", - написав він у фейсбуці у четвер, доповнивши допис відповідними фото та відео.