Сибіга закликав всі мусульманські країни засудити російську атаку по головній мечеті Духовного управління мусульман України "Умма"

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Україна закликає всі мусульманські країни, міжнародні урядові та неурядові організації, а також мусульманські громади в усьому світі відреагувати та засудити російський удар, внаслідок якого пошкоджена головна мечеть Духовного управління мусульман України "Умма".

"Це ще одна демонстрація того, що Москва веде злочинну війну проти самих основ людства. Російський терор не щадить нікого. Ми закликаємо всі мусульманські країни, міжнародні урядові та неурядові організації, а також мусульманські громади в усьому світі висловитися, відреагувати та засудити цей удар", - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що російському варварству потрібно протистояти силою та єдністю світу.

"Разом ми повинні змусити Москву погодитися на припинення вогню та покласти край її війні та терору", - додав він.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров так прокоментував російську атаку по мечеті. "Варвари...ІншАллах вистоїмо, відродимо, звільнимо, повернемося додому", - наголосив він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше вранці муфтій ДУМУ "Умма" шейх Мурат Сулейманов повідомив, що внаслідок російського ракетного удару в ніч на четвер суттєво пошкоджена мечеть Ісламського культурного центру Києва.

На своїй сторінці у Facebook з місця подій муфтій зазначив, що це одна з найбільш мечетей в Україні, яка збирає тисячі прихильників у п'ятницю для молитв.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті повідомили, що "значних руйнувань зазнала Головна мечеть Духовне управління мусульман України "Умма" — внаслідок удару ракетою "Іскандер" і заявили, що "Росія продовжує свою війну з Ісламом, зокрема: кидає на смерть представників поневолених народів, які традиційно сповідують цю релігію; утримає у тюрмах, таборах і катівнях сотні мусульман Криму, які відмовляються підкорятися окупаційній владі і призначеним нею псевдорелігійним гауляйтерам; відбирає у полонених Коран і знущається над їхніми релігійними почуттями".

"Ісламський світ має зрештою усвідомити: Україна змагається не лише за свою волю, але і за свободу і гідність світової ісламської умми. Україна закликає мусульман з усіх куточків світу об’єднатися проти світового зла, уособленим сучасною Росією, яка є найжорстокішим колонізатором 21-го століття, що несе поневолення і смерть", - додали в Держетнополітики.