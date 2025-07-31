Інтерфакс-Україна
Події
16:14 31.07.2025

Сибіга закликав всі мусульманські країни засудити російську атаку по головній мечеті Духовного управління мусульман України "Умма"

2 хв читати
Сибіга закликав всі мусульманські країни засудити російську атаку по головній мечеті Духовного управління мусульман України "Умма"
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

Україна закликає всі мусульманські країни, міжнародні урядові та неурядові організації, а також мусульманські громади в усьому світі відреагувати та засудити російський удар, внаслідок якого пошкоджена головна мечеть Духовного управління мусульман України "Умма".

"Це ще одна демонстрація того, що Москва веде злочинну війну проти самих основ людства. Російський терор не щадить нікого. Ми закликаємо всі мусульманські країни, міжнародні урядові та неурядові організації, а також мусульманські громади в усьому світі висловитися, відреагувати та засудити цей удар", - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що російському варварству потрібно протистояти силою та єдністю світу.

"Разом ми повинні змусити Москву погодитися на припинення вогню та покласти край її війні та терору", - додав він.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров так прокоментував російську атаку по мечеті. "Варвари...ІншАллах вистоїмо, відродимо, звільнимо, повернемося додому", - наголосив він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше вранці муфтій ДУМУ "Умма" шейх Мурат Сулейманов повідомив, що внаслідок російського ракетного удару в ніч на четвер суттєво пошкоджена мечеть Ісламського культурного центру Києва.

На своїй сторінці у Facebook з місця подій муфтій зазначив, що це одна з найбільш мечетей в Україні, яка збирає тисячі прихильників у п'ятницю для молитв.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті повідомили, що "значних руйнувань зазнала Головна мечеть Духовне управління мусульман України "Умма" — внаслідок удару ракетою "Іскандер" і заявили, що "Росія продовжує свою війну з Ісламом, зокрема: кидає на смерть представників поневолених народів, які традиційно сповідують цю релігію; утримає у тюрмах, таборах і катівнях сотні мусульман Криму, які відмовляються підкорятися окупаційній владі і призначеним нею псевдорелігійним гауляйтерам; відбирає у полонених Коран і знущається над їхніми релігійними почуттями".

"Ісламський світ має зрештою усвідомити: Україна змагається не лише за свою волю, але і за свободу і гідність світової ісламської умми. Україна закликає мусульман з усіх куточків світу об’єднатися проти світового зла, уособленим сучасною Росією, яка є найжорстокішим колонізатором 21-го століття, що несе поневолення і смерть", - додали в Держетнополітики.

Теги: #пошкодження #сибіга #мечеть #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:18 31.07.2025
Відомо про 1 загиблого та 11 поранених у Краматорську внаслідок удару РФ по житловому будинку – ОВА

Відомо про 1 загиблого та 11 поранених у Краматорську внаслідок удару РФ по житловому будинку – ОВА

11:45 31.07.2025
УЧХ допомагає постраждалим від атаки РФ на Київ

УЧХ допомагає постраждалим від атаки РФ на Київ

11:42 31.07.2025
У Києві через ворожу атаку постраждала головна мечеть Духовного управління мусульман України "Умма"

У Києві через ворожу атаку постраждала головна мечеть Духовного управління мусульман України "Умма"

10:33 31.07.2025
Двоє цивільних загинули через ворожі обстріли Донеччини минулої доби

Двоє цивільних загинули через ворожі обстріли Донеччини минулої доби

09:53 31.07.2025
Сибіга після атаки РФ: Настав час скоротити до нуля всі часові рамки, надані Путіну, Трамп був дуже терплячим

Сибіга після атаки РФ: Настав час скоротити до нуля всі часові рамки, надані Путіну, Трамп був дуже терплячим

00:43 31.07.2025
Сибіга заявив, що Україна виправить закон про боротьбу з корупцією – ЗМІ

Сибіга заявив, що Україна виправить закон про боротьбу з корупцією – ЗМІ

21:52 30.07.2025
Сибіга зустрівся з представниками оборонних компаній Фінляндії

Сибіга зустрівся з представниками оборонних компаній Фінляндії

17:26 30.07.2025
Київ очікує, що члени ЄС будуть використовувати фонди SAFE для інвестування в оборону України - Сибіга

Київ очікує, що члени ЄС будуть використовувати фонди SAFE для інвестування в оборону України - Сибіга

15:33 30.07.2025
Масштабну пожежу, що спалахнула на складах внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова, локалізовано – ДСНС

Масштабну пожежу, що спалахнула на складах внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова, локалізовано – ДСНС

15:24 30.07.2025
У передмісті Харкова 4 постраждалих, одна людина загинула

У передмісті Харкова 4 постраждалих, одна людина загинула

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих в Києві зросла до 11 людей – ДСНС

Відомо про 1 загиблого та 11 поранених у Краматорську внаслідок удару РФ по житловому будинку – ОВА

Кількість загиблих в Києві зросла до 9 – МВС

Зеленський підписав закон про відновлення незалежності НАБУ і САП

Зеленський підписав закон про належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю

ОСТАННЄ

Секретаріатом Кабміну керує держсекретар - рішення уряду

Генпрокурор: повідомлено 43 підозри посадовцям на Запоріжжі та Закарпатті

Кількість загиблих в Києві зросла до 11 людей – ДСНС

В Києві 1 серпня оголошене Днем жалоби – мер

УЧХ попереджає про фейковий канал, що обіцяє громадянам грошові виплати від організації

Коломойський та Боголюбов оцінювали свої активи у понад $8 млрд – Лондонський суд

Кабмін ліквідував посаду міністра Кабінету міністрів

Центр оцінювання функціонального стану скасував 795 рішень МСЕК щодо інвалідності посадовців

Кабмін зобов'язав авторів дисертацій засвідчувати, що частини тексту, які написані за допомогою ШІ, перевірені та відредаговані ними особисто

Кошта та фон дер Ляєн: підписання Зеленським нового закону про НАБУ/САП – позитивний крок, боротьба з корупцією повинна тривати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА