Інтерфакс-Україна
Події
10:46 31.07.2025

Кількість постраждалих у Києві зросла до 82 людей, серед них щонайменше 10 дітей - МВА

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Кількість постраждалих у Києві зросла до 82 людей, серед них щонайменше 10 дітей - МВА

Кількість постраждалих у Києві через ворожу комбіновану атаку зросла до 82 людей, серед них мінімум 10 дітей, п"ятеро з них у лікарнях, повідомив очільник міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко.

"6 загиблих, 82 потерпілих на зараз. 44 в лікарнях. Хлопчик 6 років помер у кареті "швидкої", не витягли з того світу. Щонайменше 10 поранених дітей, з них 5 в лікарнях. Це зробили росіяни. Дівчинка, 5 місяців, поранена — в неї поцілили росіяни", - написав він у телеграмі, зазначивши, що дані не остаточні.

За інформацією МВА, за підсумками ночі понад сто постраждалих об'єктів: житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет, прямим влучанням ракети знищений підʼїзд девʼятиповерхівки у Святошинському районі.

За його словами, у рятувальних роботах задіяні понад 300 працівників ДСНС.

Теги: #київ #атака_рф #постраждалі

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