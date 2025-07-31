DeepState: Росіяни окупували Кам'янське та Верхньокам'янське на Сіверському напрямку

Російські окупаційні війська окупували Кам'янське та Верхньокам'янське (Бахмутський район Донецької обл.), повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог окупував Кам'янське та Верхньокам'янське, а також просунувся біля Івано-Дар'ївки (село Званівської сільської громади Бахмутського району Донецької області) та Білої Гори (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні DeepState у телеграмі у четвер.