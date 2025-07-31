Інтерфакс-Україна
Події
10:04 31.07.2025

DeepState: Росіяни окупували Кам'янське та Верхньокам'янське на Сіверському напрямку

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Російські окупаційні війська окупували Кам'янське та Верхньокам'янське (Бахмутський район Донецької обл.), повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог окупував Кам'янське та Верхньокам'янське, а також просунувся біля Івано-Дар'ївки (село Званівської сільської громади Бахмутського району Донецької області) та Білої Гори (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні DeepState у телеграмі у четвер. 

Теги: #окуповані_території #deepstate

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