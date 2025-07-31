Десять локацій в Києві опинилися під ударом ворожих дронів - КМВА

Десять локацій, що зазнали ударів російських БПЛА, зафіксовано в Києві, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в Телеграм станом на 01:00 четверга.

"Станом на 01:00 маємо близько десяти локацій, що постраждали від ворожої атаки. Ворог бʼє ударними дронами по цивільній інфраструктурі. Найбільше постраждав Соломʼянський район. Там зафіксовано: пожежу в багатоповерхівці; займання біля житлового будинку; загорання в освітньому закладі. Палають склади та декілька нежитлових приміщень за різними адресами. Падіння частин БпЛА на двох локаціях — біля будинку та на машину. На жаль, відомо про одного постраждалого з опіками кінцівок. Наразі йому надається невідкладна медична допомога", - повідомив Ткаченко в телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1541