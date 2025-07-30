Кабмін на засіданні в середу не призначив директора БЕБ - Железняк

Кабінет міністрів не призначив на засіданні в середу директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), заявляє народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Щоб не було навіть сумнівів - сьогодні на своєму засіданні уряд знову порушив закон і не призначив голову БЕБ. Часу до зриву маяку МВФ залишилось 1 день", - написав Жележняк в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в середу.

Згідно із повідомленням представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у телеграм-каналі, в якому він розповів про кадрові рішення уряду в середу, інформація про призначення голови БЕБ там відсутня.

Як повідомлялося, Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ вперше рекомендувала уряду кандидатуру Цивінського 25 червня. За нього проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Кабінет міністрів, який має 10 днів на затвердження кандидатури, 7 липня розглянув це подання та у зв’язку з листом СБУ звернувся до Комісії з добору з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії. Новопризначена прем’єрка Свириденко підтримала це рішення та назвала його законним.

Бізнес-спільнота висловила своє занепокоєння, адже, на її думку, рішення Кабміну створює ризики зриву реформи та проблеми з міжнародними партнерами. Також бізнес звернувся до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та тоді ще прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з закликом переглянути рішення Кабміну та призначити директором БЕБ Цивінського.

23 липня Комісія з відбору директора БЕБ повторно внесла до уряду кандидатуру Цивінського.