Кабмін поклав повноваження торгового представника України на віцепрем’єра Качку

Кабінет міністрів поклав повноваження торгового представника України на віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила Тараса Качку віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. До цього, з 6 вересня 2019 року, він обіймав посаду заступника міністра економіки України, торгового представника України.