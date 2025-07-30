Інтерфакс-Україна
Події
13:39 30.07.2025

Кабмін поклав повноваження торгового представника України на віцепрем’єра Качку

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Кабмін поклав повноваження торгового представника України на віцепрем’єра Качку

Кабінет міністрів поклав повноваження торгового представника України на віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила Тараса Качку віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. До цього, з 6 вересня 2019 року, він обіймав посаду заступника міністра економіки України, торгового представника України.

Теги: #кабмін #качка_тарас

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