Інтерфакс-Україна
Події
00:18 30.07.2025

На фронті відбулось 139 зіткнень з початку доби – Генштаб

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На фронті від початку доби відбулось 139 бойових зіткнень, з них 48 – на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

"З початку доби відбулося 139 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктів три ракетних та 32 авіаційні удари, застосував шість ракет та скинув 59 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 229 ударів дронами-камікадзе та 3 919 обстрілів", - ідеться в повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські військові відбили 16 штурмових дій окупантів, ще два боєзіткнення тривають досі.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили чотири атаки у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій у напрямку Піщаного та в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Шандриголового, Ямполя.

На Сіверському напрямку українські військові зупинили п’ять атак поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Білої Гори та в районі Новомаркового.

Ворог шість разів намагався вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку – у районі Торецька.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 48 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Миролюбівка, Горіхове, Дачне, Никанорівка, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку українські військові зупинили сім атак противника у районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Вільне Поле, Новохатське та Зелене Поле, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку українські військові відбили дві атаки в районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку українські військові відбили шість атак загарбників.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0RgNDnxrWR37ttmMa59hoebChw4CRuv3XNCFfreA86Vqfe5i5kky4cghXoEadixeWl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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