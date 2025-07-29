Через авіаудар РФ по Біленьківській колонії загинуло 16 засуджених, ще 44 зазнали поранень, уточнив Мін'юст

Фото: Мін'юст

За оновленими даними внаслідок авіаційно-бомбового удару по території Біленьківської виправної колонії загинуло 16 засуджених, зазнали поранень ще 44 особи, повідомили у Міністерстві юстиції України у вівторок

"За наявною інформацією на зараз, унаслідок ворожої атаки зазнали суттєвих руйнувань: штаб установи; карантинна дільниця; їдальня установи зруйнована повністю. У результаті удару - загинули 16 осіб серед засуджених, 44 особи отримали поранення та госпіталізовані до місцевих лікарень, більше 50 постраждалих отримали медичну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

У Мін'юсті додали, що інформація щодо постраждалих постійно уточнюється.

Раніше повідомлялось, що через авіаційно-бомбовий удар по території Біленьківської виправної колонії загинуло 17 засуджених, ще 42 зазнали поранень. Як повідомляється, до забезпечення порядку в установі залучено близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби України. Периметр установи не пошкоджено, загрози втечі немає.

В міністерстві наголосили, що обстріл об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема пенітенціарних установ розцінюється як воєнний злочин.