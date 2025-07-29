Внаслідок ворожого обстрілу Новоплатонівки на Харківщині 5 загиблих і 3 постраждалих

У вівторок близько 10:38 росіяни обстріляли, за попередніми даними, із РСЗВ, с.Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району Харківської області.

"Внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин. Площа пожежі наразі уточнюється. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних жителів, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції Харківської області.

Розпочате досудове слідство за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.