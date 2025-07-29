Інтерфакс-Україна
Події
09:37 29.07.2025

СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи в Деснянському районі Києва

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СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи в Деснянському районі Києва

Служба безпеки та Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводить безпекові заходи на території Деснянського району Києва, повідомляє Головне управління СБУ у місті Києві у вівторок вранці.

"Служба безпеки та Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Деснянського району Києва. Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Повідомляється, що під час безпекових заходів правоохоронці:

  • проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;
  • вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

Зазначається, що відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

Теги: #безпековий #деснянський #сбу

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