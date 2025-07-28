Речник МЗС України: Місце Матвієнко – на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував візит голови Ради Федерацій Росії Валентини Матвієнко в Швейцарію на Всесвітню конференцію спікерів парламентів, зазначивши, що місце Матвієнко – на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях.

"Її допуск до Женеви є ганебним і не повинен був відбутися. Геноцидниця Матвієнко несе персональну відповідальність за злочин агресії та всі наступні звірства після публічного схвалення використання російських збройних сил на території України. Ми закликаємо всіх учасників, які мають хоч якусь самоповагу, уникати потискання її руки, яка вкрита українською кров'ю", - написав речник у соцмережі Х у понеділок.

Тихий зазначив, що в Україні працюють над організацією іншого міжнародного візиту Матвієнко – до Гааги.

"Ми продовжимо невтомно працювати над черговою поїздкою Валентини Матвієнко, на яку вона справді заслуговує, до Гааги, де незабаром розпочне свою роботу Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України", - наголосив речник.

Як повідомляло Радіо "Свобода", до Швейцарії для участі в шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів та інших заходах Міжпарламентського союзу в неділю прибула російська делегація на чолі з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко. Крім самої Матвієнко, до складу делегації входять заступник голови СФ Костянтин Косачов, перший заступник голови комітету СФ з міжнародних справ Андрій Денисов та інші – всього Росію в Міжпарламентському союзі представляють десять осіб.

Повідомляється, що Міжпарламентський союз – організація, створена в 1889 році для взаємодії між парламентами країн світу, в її роботі беруть участь майже всі країни-члени ООН, далеко не всі з яких, згідно з оцінками політологів і неурядових організацій, є демократіями.

Українську делегацію очолив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, віцеспікерка ВР Олена Кондартюк та інші.