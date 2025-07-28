Німецький виробник Diehl протестував НРК в Україні - Федоров

Німецька компанія Diehl протестувала свій наземний роботизований комплекс (НРК) у межах платформи Test in Ukraine від Brave1, повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Перше випробування в межах платформи відбулося на базі тренінг-центру 3 штурмової бригади. Компанія отримала зворотний зв’язок від військових, які системно працюють з НРК, а також чіткі рекомендації для адаптації комплексу до вимог фронту", - зазначив Федоров у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Федоров також додав, що досвід України допомагає створювати ефективні рішення, які здатні змінити ситуацію на полі бою.