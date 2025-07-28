Інтерфакс-Україна
Події
13:15 28.07.2025

Окупанти просунулися в Зеленому Гаю біля адмінмежі з Дніпропетровською областю – DeepState

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OSINT-проєкт DeepState повідомляє про просування російських окупантів в селі Зелений Гай та біля навколишніх населених пунктів на новопавлівському напрямку на крайньому заході Донецької області у 3-5 км біля адміністративної межі з Дніпропетровською областю, а також біля села Попів Яр між Мирноградом та Костянтинівкою.

"Ворог просунувся у Зеленому Гаю, біля Піддубного, Андріївки-Клевцового та Попового Яру", - йдеться в повідомленні DeepState у телеграм в понеділок.

При цьому про повне зайняття певних населених пунктів ворогом у повідомленні не йдеться.

Генеральний штаб Збройних сил України про просування окупантів в районі Зеленого Гая на новопавлівському напрямку на своїх мапах до зведення станом на 8:00 понеділка не повідомляє, при цьому підтверджує наступальні дії противника в районі Попового Яру на покровському напрямку.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) в своєму зведенні за 27 липня позначає Зелений Гай, Піддубне та Попів Яр як повністю окуповані ворогом, Андріївку-Клевцове як повністю контрольоване ЗСУ.

Теги: #просування #ворог #deepstate

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