Інтерфакс-Україна
Події
10:47 28.07.2025

Негода в Києві та області триватиме весь день

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Негода в Києві та області триватиме весь день

Значний дощ та гроза очікуються в Києві до кінця дня понеділка, 28 липня, а по Київській області, крім цього, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Як повідомляється в телеграм-каналі Укргідрометцентру, через небезпечні метеорологічні явища в Києві та Київській області в понеділок оголошений I рівень небезпечності (жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться в повідомленні.

Теги: #київська_область #негода

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