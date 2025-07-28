Негода в Києві та області триватиме весь день

Значний дощ та гроза очікуються в Києві до кінця дня понеділка, 28 липня, а по Київській області, крім цього, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Як повідомляється в телеграм-каналі Укргідрометцентру, через небезпечні метеорологічні явища в Києві та Київській області в понеділок оголошений I рівень небезпечності (жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться в повідомленні.