Інтерфакс-Україна
Події
09:19 26.07.2025

Один з поранених 21 липня жителів Сумщини помер у лікарні - ОВА

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Один з поранених 21 липня жителів Сумщини помер у лікарні - ОВА

Один з поранених 21 липня жителів Путивльській громаді помер у лікарні, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"На жаль, у лікарні помер 24-річний житель Сумщини, поранений під час ворожого обстрілу Путивльської громади 21 липня. Чоловік перебував у вкрай тяжкому стані. Із численними опіками його доправили до опікового центру в Києві, де майже тиждень медики боролися за його життя. Попри всі зусилля лікарів, у п’ятницю його серце зупинилося", - написав Григоров у телеграм-каналі у суботу.

21 липня було 11 постраждалих внаслідок атак ворога у Путивльській громаді.

Теги: #сумська_ова #21_липня #обстріл

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