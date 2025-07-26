Один з поранених 21 липня жителів Сумщини помер у лікарні - ОВА

Один з поранених 21 липня жителів Путивльській громаді помер у лікарні, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"На жаль, у лікарні помер 24-річний житель Сумщини, поранений під час ворожого обстрілу Путивльської громади 21 липня. Чоловік перебував у вкрай тяжкому стані. Із численними опіками його доправили до опікового центру в Києві, де майже тиждень медики боролися за його життя. Попри всі зусилля лікарів, у п’ятницю його серце зупинилося", - написав Григоров у телеграм-каналі у суботу.

21 липня було 11 постраждалих внаслідок атак ворога у Путивльській громаді.