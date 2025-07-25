Інтерфакс-Україна
Події
21:30 25.07.2025

Кабмін звільнив Черногоренко з посади заступниці міністра оборони

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Кабмін звільнив Черногоренко з посади заступниці міністра оборони

Кабінет міністрів звільнив Катерину Черногоренко з посади заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

"Транзішн завершено. Не соромно. Пишаюсь командою. Ми провели величезну роботу, зробили квантовий стрибок у побудові сучасної, гнучкої та цифрової системи в оборонному секторі. Для мене це була не просто робота на політичній посаді. Це було перезавантаження підходів, процесів і філософії управління. Ми вперше поставили в центр людину. В кожному рішенні, в кожному диханні - думали про людей", - написала Черногоренко в мережі Facebook, і опублікувала фото з новою заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксаною Ферчук.

Черногоренко займала посаду заступниці міністра з вересня 2023 року, а до того була керівницею проєкту "Армія дронів".

Як повідомлялось, Верховна Рада 17 липня проголосувала за новий склад уряду. Очільник уряду Денис Шмигаль за поданням президента назначений міністром оборони, а Рустем Умєров, який керував оборонним відомством, став секретарем Ради національної безпеки і оборони.

 

Теги: #міноборони #звільнення

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