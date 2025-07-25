18:28 25.07.2025
У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару
Фото: ДСНС Харківщини
В Індустріальному районі Харкова завершилися аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російського КАБу в медичний заклад.
"Надзвичайникам вдалось врятувати 4 людей. До ліквідації наслідків залучались 46 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС, а також психологи, кінологи та піротехніки ДСНС", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
Загалом внаслідок ворожого авіаудару по медичному закладу постраждали 17 людей, у тому числі 1 дитина.