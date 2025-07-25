Інтерфакс-Україна
Події
18:28 25.07.2025

У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару

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У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару
Фото: ДСНС Харківщини

В Індустріальному районі Харкова завершилися аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російського КАБу в медичний заклад.

"Надзвичайникам вдалось врятувати 4 людей. До ліквідації наслідків залучались 46 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС, а також психологи, кінологи та піротехніки ДСНС", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Загалом внаслідок ворожого авіаудару по медичному закладу постраждали 17 людей, у тому числі 1 дитина.

Теги: #харків #аварійно_рятувальні_роботи

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