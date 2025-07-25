Інтерфакс-Україна
Події
16:44 25.07.2025

Бійці ДШВ отримали нові комплекси для відновлення бойової техніки від Фонду Порошенка

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Бійці ДШВ отримали нові комплекси для відновлення бойової техніки від Фонду Порошенка
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/07/25/

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав у підрозділи Десантно-штурмових військ (ДШВ) обладнання для оперативного ремонту бойової техніки, повідомляється на сайті політсили у п'ятницю.

"Поміняти шину навіть на броньованих колесах, підзарядити акумулятор та виконати інші види ремонту воїни тепер можуть просто на місці, а не везти техніку за 500 км. Для цього ми привезли їм наші нові розробки: контейнерну ремонтну майстерню на базі причепу, мобільний шиномонтаж — один для звичайних коліс, інший для броньованих, а також мобільну зарядну станцію", – розповів Порошенко.

Також він передав новий екскаватор, який зводитиме капоніри для артилерії та будуватиме фортифікації на лінії боєзіткнення. Новоствореній 147-мій окремій артилерійській бригаді передані комплекси "Старлінк", зарядні станції та комп’ютерна техніка.

Раніше Фонд Порошенка з волонтерами налагодив виробництво пересувних шиномонтажів та авторемонтних майстерень і вже передав від початку повномасштабного вторгнення у війська більше 130 спеціальних ремонтних комплексів для техніки, які оснащені інструментами, верстатами та приладами, мають автономне живлення та можуть під’їхати близько до передової.

У березні цього року Порошенко презентував нові системи шиномонтажу для бронемашин Hamvee, MaxxPro та Roshel, які мають модуль RunFlat, встановлений на базі мобільного контейнера. У липні буле презентована мобільна акумуляторна станція, здатна одночасно заряджати більше десятка різних акумуляторів, зокрема й танкові.

 

Теги: #порошенко #військова_допомога

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