У Харкові під завалами можуть перебувати троє осіб

Фото: Харківська ОВА

У Харкові триває пошуково-рятувальна операція на місці влучання російського КАБу, під завалами медзакладу, пошкодженого внаслідок удару, можуть бути люди, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"На цей час відомо про 12 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка. 4 людей госпіталізували. Під завалами можуть перебувати ще 3 людей – пацієнтів пошкодженої установи. Розбір завалів триває", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.