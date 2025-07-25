Інтерфакс-Україна
Події
14:22 25.07.2025

У Харкові під завалами можуть перебувати троє осіб

1 хв читати
У Харкові під завалами можуть перебувати троє осіб
Фото: Харківська ОВА

У Харкові триває пошуково-рятувальна операція на місці влучання російського КАБу, під завалами медзакладу, пошкодженого внаслідок удару, можуть бути люди, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"На цей час відомо про 12 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка. 4 людей госпіталізували. Під завалами можуть перебувати ще 3 людей – пацієнтів пошкодженої установи. Розбір завалів триває", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Теги: #харків #каб #медзаклад

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:38 25.07.2025
Інформація щодо людей під завалами у Харкові не підтвердилася

Інформація щодо людей під завалами у Харкові не підтвердилася

14:35 25.07.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 14 - ДСНС

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 14 - ДСНС

13:08 25.07.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 12 осіб– Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 12 осіб– Синєгубов

12:34 25.07.2025
У Харкові вже 7 постраждалих

У Харкові вже 7 постраждалих

12:09 25.07.2025
Російський КАБ влучив у медзаклад в Харкові, одна людина загинула, шестеро постраждали - мер

Російський КАБ влучив у медзаклад в Харкові, одна людина загинула, шестеро постраждали - мер

11:50 25.07.2025
Внаслідок ворожого авіаудару по Харкову постраждала людина

Внаслідок ворожого авіаудару по Харкову постраждала людина

21:11 24.07.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 44, з них семеро - діти

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 44, з них семеро - діти

17:28 24.07.2025
Кількість постраждалих у Харкові сягнула 41, наймолодшій лише 10 днів

Кількість постраждалих у Харкові сягнула 41, наймолодшій лише 10 днів

15:58 24.07.2025
У Харкові вже 37 постраждалих

У Харкові вже 37 постраждалих

13:22 24.07.2025
У Харкові вже 33 постраждалих

У Харкові вже 33 постраждалих

ВАЖЛИВЕ

Ердоган проведе переговори з Трампом і Путіним, щоб дізнатися про їхні наміри щодо зустрічі у Стамбулі

Рада розгляне законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП 31 липня - Стефанчук

Російський КАБ влучив у медзаклад в Харкові, одна людина загинула, шестеро постраждали - мер

Зеленський: потрібна адженда зустрічі на рівні лідерів

Зеленський спростував інформацію про просування РФ на фронті

ОСТАННЄ

З ТОТ вдалося повернути ще одну групу дітей

Синоптики попереджають про грози, можливо, з градом на північному сході України у суботу

У Тернополі стався вибух у багатоповерхівці, загинули двоє людей

ДБР розслідує ДТП, у якому загинув нардеп Рущишин

Ердоган проведе переговори з Трампом і Путіним, щоб дізнатися про їхні наміри щодо зустрічі у Стамбулі

Правоохоронці підозрюють двох керівників райадміністрацій Львова у розтраті 1,7 млн грн бюджетних коштів

Суд взяв під варту екс-директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА з правом застави у 30 млн грн

Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Глава МЗС Польщі: Ми донесли до Зеленського, що відмова від боротьби з корупцією – найгірше, що він може зробити

У північно-східних регіонах України в суботу короткочасні дощі, подекуди град, на півдні – сильна спека

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА