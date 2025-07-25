МЗС та Товариство Червоного Хреста України уклали Меморандум про співпрацю

У п’ятницю, 25 липня, у ході щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ 2025 міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та генеральний директор Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко підписали Меморандум про співпрацю між МЗС та ТЧХУ, повідомляє пресслужба міністерства.

"Цей документ став логічним продовженням домовленостей, досягнутих під час зустрічі міністра з керівництвом ТЧХУ 3 липня цього року. Меморандум дозволить низці українських дипломатичних місій втілити важливі гуманітарні проєкти у тісному партнерстві з ТЧХУ. Він створює рамку для спільного гуманітарного реагування в країнах, які потребують цього найбільше, зокрема на Африканському континенті", - вказується у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, йдеться про допомогу в сфері охорони здоровʼя, доступу до освіти для дітей, реалізацію спільних інфраструктурних проєктів та інші напрями, втілення яких стане можливим найближчим часом завдяки цьому документу.

"Сьогодні ми започатковуємо цей новий напрям взаємодії на стику дипломатії і гуманітарного треку", — наголосив Сибіга.

У попередні роки ТЧХУ зарекомендувало себе як ключовий гуманітарний партнер у подоланні наслідків збройної агресії Росії проти України. Унікальний досвід, набутий ТЧХУ в умовах повномасштабної війни, може бути корисним для багатьох країн, зокрема на Африканському континенті.

Важливим є перенесення досвіду ТЧХУ до країн Африки, де гуманітарна ситуація часто залишається складною, а потреба у надійних партнерах із довірою з боку місцевих громад – критичною.

"Україна має посилити свою роль як активного контрибутора та партнера, зокрема в контексті реалізації таких спільних ініціатив", – підкреслив міністр.

Сибіга також відзначив особливу роль та заслужений авторитет ТЧХУ серед інших національних товариств Червоного Хреста у світі. Він запевнив у готовності МЗС бути союзником ТЧХУ в подальшому зміцнені цієї ролі на міжнародній арені.

Міністр окремо висловив вдячність за гуманітарні проєкти ТЧХУ та зокрема сприяння в оздоровленні українських дітей за кордоном.