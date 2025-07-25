Україні потрібно закрити дефіцит $65 млрд на рік – Зеленський

Україні необхідно закрити дефіцит $40 млрд на рік, вітчизняне оборонне виробництво поотребує $25 млрд, усього виходить, що необхідно закрити $65 млрд, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Україні потрібно закрити дефіцит 40 мільярдів на рік. Українське виробництво дронів на сьогодні потребує, щоб ми нормально працювали, 25 мільярдів на рік. Ракети, дрони, РЕБи, оцей напрям – 25 мільярдів. Це вже 65, якщо все це закривати", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в четвер.

Він повідомив, що почав працювати над цим з президентом Євроради Антоніу Коштою, президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, американцями, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франції Емман.елем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Окрім того, за словами Зеленського, "є ще на перспективу програма фінансування нашої армії".

"Це частина обороноздатності України і частина безпеки всієї Європи. Раніше європейці відмовлялися давати гроші на заробітні плати наших військових, тільки на зброю. Але так виходить, що наші військові можуть бути саме цією зброєю, яка захищає всіх", - пояснив він.