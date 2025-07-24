Інтерфакс-Україна
Події
14:32 24.07.2025

Шмигаль обговорив з міністром оборони Норвегії розвиток спільних виробництв у сфері ОПК

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Шмигаль обговорив з міністром оборони Норвегії розвиток спільних виробництв у сфері ОПК

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з норвезьким колегою Торе Сандвіком.

"Серед тем розмови – розвиток спільних виробництв у сфері ОПК, посилення протиповітряної оборони й тренування українських військових. Окреслив колезі наші пріоритетні потреби. Розраховуємо також на участь України в проєктах SAFE", – написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Сторони також обговорили результати зустрічі у форматі "Рамштайн". Шмигаль нагадав, що у 2025 році Норвегія загалом виділила 1 млрд євро на закупівлю дронів, з яких 400 млн євро – кошти на закупівлю безпосередньо в українського виробника.

"Маємо гарні перспективи посилення співпраці. Вдячні за цю підтримку", - наголосив він.

Теги: #шмигаль #норвегія

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