Львівська міськрада закликає захистити незалежність НАБУ та САП

Львівська міська рада закликає президента і Верховну Раду захистити незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Незалежні антикорупційні інституції — це те, що відрізняє нас від "русского міра". Львівська міська рада звернулась до президента і Верховної Ради з вимогою захистити незалежність антикорупційних органів. Бо без справедливості — не буде сильної держави", - написав Садовий в мережі Facebook.

Зокрема, міська рада вимагає: зберегти інституційну незалежність НАБУ і САП від політичного впливу; переглянути закон №12414 і повернути норми, що гарантують автономність антикорупційних інституцій; скасувати поправки, які були внесені без належної експертизи і публічного обговорення; ініціювати законодавчі зміни, які захистять реформу антикорупційної системи; не допустити згортання реформ.

Як повідомлялось, 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП, прийнявши законопроект №12414. Зокрема, правками до проєкту закону генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам. Президент Володимир Зеленський підписав закон ввечері 22 липня.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Ради за даний законопроєкт, та зазначила, що це є "серйозним кроком назад". Крім того, вона підкреслила, що верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ України до ЄС. Пізніше, після розмови з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою, Кос заявила, що ЄС продовжить працювати "з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та прогресом на шляху до ЄС".

В свою чергу, віцепремʼєр Качка у розмові Кос запевнив, що порядок денний реформ в Україні та зобов'язання щодо вступу у Європейський Союз залишаються повністю чинними.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріс Кубілюс, коментуючи події в Україні, заявив, що довіра між країною, що воює, та її керівництвом на війні важливіша за сучасну зброю – її важко побудувати та зберегти, але легко втратити через одну суттєву помилку керівництва.

23 липня віцепремʼєр Качка в розмові з генеральним директором Директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення Гертом Яном Копманом заявив, що Україна готова вжити подальших законодавчих заходів для забезпечення відповідності стандартам ЄС, а також наголосив на сильній зацікавленості України у вирішенні ситуації з НАБУ/САП прозорим способом.

23 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку, і відсутність російського втручання в діяльність органів правопорядку. Також він додав, що було почуто те, що кажуть люди в "соціальних мережах, один одному, на вулицях".