РФ масовано обстріляла одну з ТЕС – Міненерго

Російські агресори здійснили масований обстріл однієї з ТЕС, повідомило Міністерство енергетики

"Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла", – йдеться у повідомленні Міненерго у Телеграм у четвер.

Міністерство підкреслило, що атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів.

За його інформацією, енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Пізніше про атаку на його ТЕС повідомило ПАТ "Центренерго", яке управляє Трипільською та Змієвською ТЕС. Там зазначили, що йде робота з ліквідацією наслідків обстрілу.