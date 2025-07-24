Інтерфакс-Україна
Події
10:26 24.07.2025

Закон про НАБУ/САП зменшує шанси на об’єктивний розгляд резонансних справ, створює ризики зловживання тиском на бізнес – юрист

2 хв читати
Закон про НАБУ/САП зменшує шанси на об’єктивний розгляд резонансних справ, створює ризики зловживання тиском на бізнес – юрист

Закон про НАБУ/САП зменшує шанси на об’єктивний розгляд резонансних справ та створює ризики зловживання тиском на бізнес з боку правоохоронців, всю вертикаль правоохоронної системи тепер очолив залежний від політики та політиків генеральний прокурор, вважає адвокат, партнер юридичної фірми VB Partners Сергій Бойко.

"До цього закону антикорупційна інфраструктура була окремою, самостійною ланкою правоохоронної системи України. Така самостійність глобально проявлялась у двох аспектах: виключній компетенції на розслідування топ-корупційних справ та прямій забороні забирати в НАБУ провадження та передавати іншим органам, а також незалежності від будь-яких політичних впливів та процесів. Тепер вся вертикаль правоохоронної системи очолена генпрокурором, який залежний від політики та політиків", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи ухвалення скандального законопроєкту №12414.

Як зазначив Бойко, до ухвалення цього закону "антикорупційна структура НАБУ/САП слугувала своєрідним запобіжником свавілля в інших правоохоронних органах – прокуратурі, СБУ, БЕБ, Національній поліці".

"НАБУ і САП тепер повністю функціонально підпорядковані генпрокурору, який є політичною персоною, який призначається президентом за згодою парламенту і залежний від політичних настроїв та сил. По суті тепер генеральний прокурор – ключова фігура у всіх антикорупційних справах", - сказав він.

Зокрема, за словами Бойка, після ухвалення закону генпрокурор може призначити/замінити будь-якого прокурора у справі НАБУ, може давати вказівки прокурорам САП, на що раніше була пряма заборона, а також може витребувати будь-яку справу НАБУ для вивчення, забрати у НАБУ справу та передати її іншому органу, може погодити угоду про визнання винуватості у будь-якій справі Бюро.

Крім того, віднині генпрокурора наділено монополією на повідомлення про підозру топ-чиновникам, тоді як раніше у справах НАБУ підозру топам підписував керівник САП.

"Більше того, в будь-яких інших справах топ-чиновник тепер може напряму клопотати перед генпрокурором про закриття його справи, в тому числі корупційної, в обхід слідчого та прокурора, які фактично ведуть цю справу. Тепер генпрокурора наділено правом закривати такі провадження", - додав адвокат.

Як пояснив Бойко, на практиці для суспільства та бізнесу це означає насамперед непрогнозованість кримінальних справ, оскільки тепер навіть справу НАБУ можуть доручити СБУ, ДБР чи Нацполіції; ймовірність ручного управління окремими справами; усунення запобіжників процесуальних зловживань, що може призвести до погіршення ситуації зі зловживаннями та тиском на бізнес з боку інших правоохоронців.

"Раніше незалежна антикорупційна структура була стримувачем порушень інших правоохоронців", - зазначив він.

 

Теги: #юрист #набу_сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:26 24.07.2025
Львівська міськрада закликає захистити незалежність НАБУ та САП

Львівська міськрада закликає захистити незалежність НАБУ та САП

11:14 24.07.2025
Законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 нардепів

Законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 нардепів

14:13 23.07.2025
Голова АРМА стосовно закону про НАБУ/САП: Держава здійснила вірні кроки, в країні наводиться лад

Голова АРМА стосовно закону про НАБУ/САП: Держава здійснила вірні кроки, в країні наводиться лад

13:24 23.07.2025
НАБУ і САП закликають партнерів і надалі підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ

НАБУ і САП закликають партнерів і надалі підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ

10:34 30.06.2025
Спецтрибунал щодо злочину російської агресії проти України доповнює існуючі механізми правосуддя – юрист

Спецтрибунал щодо злочину російської агресії проти України доповнює існуючі механізми правосуддя – юрист

11:36 27.06.2025
Ініціативи щодо компенсації промінвестицій через податки потребуватимуть прозорого механізму подання заявок та контролю – юрист

Ініціативи щодо компенсації промінвестицій через податки потребуватимуть прозорого механізму подання заявок та контролю – юрист

15:58 23.06.2025
На стадії досудового розслідування суди не завжди звертають увагу на порушення під час обшуку – юрист

На стадії досудового розслідування суди не завжди звертають увагу на порушення під час обшуку – юрист

17:44 08.05.2025
Угода про інвестфонд відбудови зобов’язує Україну забезпечити захист активів та інвестицій незалежно від змін законодавства – юрист

Угода про інвестфонд відбудови зобов’язує Україну забезпечити захист активів та інвестицій незалежно від змін законодавства – юрист

11:23 08.05.2025
Текст угоди між урядом України та США не свідчить про втрату Україною політичної суб’єктності – юрист

Текст угоди між урядом України та США не свідчить про втрату Україною політичної суб’єктності – юрист

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили 90 ворожих БПЛА та одну крилату ракету

У Харкові вже 16 постраждалих, серед яких 10-річна дитина

У Водянському на Донеччині через російський обстріл загинуло троє людей

РФ масовано обстріляла одну з ТЕС – Міненерго

Уночі РФ атакувала Україну 103 ударними дронами, 4 ракетами - Зеленський

ОСТАННЄ

Сили оборони збили 90 ворожих БПЛА та одну крилату ракету

У Харкові вже 16 постраждалих, серед яких 10-річна дитина

Внаслідок ворожих авіаударів по Харкову вже троє постраждалих

У Водянському на Донеччині через російський обстріл загинуло троє людей

Окупанти вдарили по центру Харкова, інформація щодо постраждалих уточнюється

РФ масовано обстріляла одну з ТЕС – Міненерго

Фідан: Туреччина продовжуватиме працювати над встановленням тривалого миру між Україною та РФ

УЧХ допомагає евакуювати мешканців прифронтових регіонів

Заброньовано майже 2,3 тис. священнослужителів-керівників релігійних організацій - Держетнополітики

Внаслідок дронових атак ворога в Одесі постраждали 4 людини, ще 7 – в Черкасах, серед них дитина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА