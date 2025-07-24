Закон про НАБУ/САП зменшує шанси на об’єктивний розгляд резонансних справ, створює ризики зловживання тиском на бізнес – юрист

Закон про НАБУ/САП зменшує шанси на об’єктивний розгляд резонансних справ та створює ризики зловживання тиском на бізнес з боку правоохоронців, всю вертикаль правоохоронної системи тепер очолив залежний від політики та політиків генеральний прокурор, вважає адвокат, партнер юридичної фірми VB Partners Сергій Бойко.

"До цього закону антикорупційна інфраструктура була окремою, самостійною ланкою правоохоронної системи України. Така самостійність глобально проявлялась у двох аспектах: виключній компетенції на розслідування топ-корупційних справ та прямій забороні забирати в НАБУ провадження та передавати іншим органам, а також незалежності від будь-яких політичних впливів та процесів. Тепер вся вертикаль правоохоронної системи очолена генпрокурором, який залежний від політики та політиків", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи ухвалення скандального законопроєкту №12414.

Як зазначив Бойко, до ухвалення цього закону "антикорупційна структура НАБУ/САП слугувала своєрідним запобіжником свавілля в інших правоохоронних органах – прокуратурі, СБУ, БЕБ, Національній поліці".

"НАБУ і САП тепер повністю функціонально підпорядковані генпрокурору, який є політичною персоною, який призначається президентом за згодою парламенту і залежний від політичних настроїв та сил. По суті тепер генеральний прокурор – ключова фігура у всіх антикорупційних справах", - сказав він.

Зокрема, за словами Бойка, після ухвалення закону генпрокурор може призначити/замінити будь-якого прокурора у справі НАБУ, може давати вказівки прокурорам САП, на що раніше була пряма заборона, а також може витребувати будь-яку справу НАБУ для вивчення, забрати у НАБУ справу та передати її іншому органу, може погодити угоду про визнання винуватості у будь-якій справі Бюро.

Крім того, віднині генпрокурора наділено монополією на повідомлення про підозру топ-чиновникам, тоді як раніше у справах НАБУ підозру топам підписував керівник САП.

"Більше того, в будь-яких інших справах топ-чиновник тепер може напряму клопотати перед генпрокурором про закриття його справи, в тому числі корупційної, в обхід слідчого та прокурора, які фактично ведуть цю справу. Тепер генпрокурора наділено правом закривати такі провадження", - додав адвокат.

Як пояснив Бойко, на практиці для суспільства та бізнесу це означає насамперед непрогнозованість кримінальних справ, оскільки тепер навіть справу НАБУ можуть доручити СБУ, ДБР чи Нацполіції; ймовірність ручного управління окремими справами; усунення запобіжників процесуальних зловживань, що може призвести до погіршення ситуації зі зловживаннями та тиском на бізнес з боку інших правоохоронців.

"Раніше незалежна антикорупційна структура була стримувачем порушень інших правоохоронців", - зазначив він.