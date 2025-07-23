Україна в Стамбулі наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню – Зеленський

Фото: https://president.gov.ua/

Представники України на перемовинах в Стамбулі в середу наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, в ніч на середу російські дрони атакували енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого більш ніж 220 тис. абонентів в Сумській області залишилися без електропостачання. "За цей ранок вдалося відновити більшу частину постачання. Станом на зараз уже майже повністю відновили електрику для Сумщини", - написав Зеленський в Телеграм.

За його словами, всі необхідні ресурси для цього забезпечені.

"І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, українська делегація прибула до Туреччини та розпочала перші двосторонні зустрічі з турецькою стороною в Анкарі. Зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Пізніше у середу ввечері у Стамбулі зустрінуться українська та російська делегації.