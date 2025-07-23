Інтерфакс-Україна
Події
16:05 23.07.2025

Україна в Стамбулі наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню – Зеленський

1 хв читати
Україна в Стамбулі наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню – Зеленський
Фото: https://president.gov.ua/

Представники України на перемовинах в Стамбулі в середу наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, в ніч на середу російські дрони атакували енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого більш ніж 220 тис. абонентів в Сумській області залишилися без електропостачання. "За цей ранок вдалося відновити більшу частину постачання. Станом на зараз уже майже повністю відновили електрику для Сумщини", - написав Зеленський в Телеграм.

За його словами, всі необхідні ресурси для цього забезпечені.

"І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, українська делегація прибула до Туреччини та розпочала перші двосторонні зустрічі з турецькою стороною в Анкарі. Зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Пізніше у середу ввечері у Стамбулі зустрінуться українська та російська делегації.

Теги: #переговори #стамбул #припинення_вогню #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:22 23.07.2025
Глава МЗС Ізраілю у Києві зустрівся із президентом Зеленським

Глава МЗС Ізраілю у Києві зустрівся із президентом Зеленським

15:43 23.07.2025
Західні політики зазначають важливість незалежності НАБУ і САП для євроінтеграції

Західні політики зазначають важливість незалежності НАБУ і САП для євроінтеграції

12:23 23.07.2025
Всі ми чуємо, що каже суспільство, – Зеленський провів нараду з правоохоронцями

Всі ми чуємо, що каже суспільство, – Зеленський провів нараду з правоохоронцями

09:24 23.07.2025
Зеленський утворив делегацію на чолі з Умєровим на переговори з РФ у Стамбулі

Зеленський утворив делегацію на чолі з Умєровим на переговори з РФ у Стамбулі

02:40 23.07.2025
Зеленський: Є нові контракти на дрони-перехоплювачі на більш ніж 3 мільярди грн

Зеленський: Є нові контракти на дрони-перехоплювачі на більш ніж 3 мільярди грн

02:22 23.07.2025
Зеленський: Готуємо новий обмін, Умєров очолить українську делегацію на наступному етапі переговорів із Росією

Зеленський: Готуємо новий обмін, Умєров очолить українську делегацію на наступному етапі переговорів із Росією

01:26 23.07.2025
Зеленський: Антикорупційна інфраструктура працюватиме — без російських впливів і зі справедливістю

Зеленський: Антикорупційна інфраструктура працюватиме — без російських впливів і зі справедливістю

15:29 22.07.2025
МЗС Туреччини про переговори у Стамбулі: Наша мета — забезпечити продовження спілкування сторін одна з одною

МЗС Туреччини про переговори у Стамбулі: Наша мета — забезпечити продовження спілкування сторін одна з одною

15:25 22.07.2025
Стефанчук направив законопроєкт, що обмежує незалежність НАБУ та САП, на підпис президенту

Стефанчук направив законопроєкт, що обмежує незалежність НАБУ та САП, на підпис президенту

14:17 22.07.2025
Директор НАБУ: просимо президента ветувати законопроєкт, який знищує незалежність антикорупційних органів

Директор НАБУ: просимо президента ветувати законопроєкт, який знищує незалежність антикорупційних органів

ВАЖЛИВЕ

Ердоган і Єрмак скоординували позиції перед зустріччю української і російської делегацій в Стамбулі

Арахамія відкидає заяви про наступ на антикорупційну інфраструктуру та заявляє про готовність Ради підтримати вирішення спірних питань

Українська делегація прибула до Туреччини, розпочала зустрічі з турецькою стороною в Анкарі, ввечері у Стамбулі пройде зустріч з РФ - джерело

НАБУ і САП закликають партнерів і надалі підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ

У Раді підготували законопроєкт для скасування скандального закону про НАБУ/САП

ОСТАННЄ

Поліцейські Херсонщини вивезли з-під обстрілів літню жінку, тіло її померлого сина та ще одну жінку, поранену через підрив на міні

НАБУ завершило слідство за підозрою про заволодіння 9,2 млрд грн ексвласником ПриватБанку Коломойським

Президентка Єврокомісії контактувала з Зеленським щодо закону про НАБУ і САП, попросила український уряд надати пояснення

Завершено слідство у справі голови АМКУ Кириленка

Єрмак обгорив із директором Національної розвідувальної організації Туреччини повернення полонених з РФ

Українська делегація перед зустріччю з делегацією РФ зустрілась з Ердоганом, його радником та главою МЗС - Умєров

В Одесі поліцейські затримали 25-річного чоловіка, який намагався підпалити квартиру військового

Генпрокурор: Ситуація навколо НАБУ і САП не вплине на відносини України з міжнародними партнерами

ЄБА вважає одним із 10 пріоритетів для Міненерго інтеграцію енергоринків України та ЄС

Буданов заявив, що в команді Трампа немає ворогів України, Келлог - ключова фігура - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА