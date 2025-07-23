Інтерфакс-Україна
Події
15:57 23.07.2025

Ердоган і Єрмак скоординували позиції перед зустріччю української і російської делегацій в Стамбулі

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Ердоган і Єрмак скоординували позиції перед зустріччю української і російської делегацій в Стамбулі
Фото: https://x.com/trpresidency/

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком в Анкарі.

"Президент Реджеп Таїп Ердоган прийняв у Президентському комплексі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака", - повідомляється на сторінці управління комунікації Турецької Республіки у соцмережі Х.

Як повідомив Єрмак у своєму телеграм-каналі, під час зустрічі сторони скоординували позиції перед зустріччю в Стамбулі.

"Подякували Туреччині та президенту Ердогану за послідовну політичну і безпекову підтримку України протягом всієї війни з росією. Скоординували позиції перед зустріччю в Стамбулі, яку проведе сьогодні українська делегація з російською стороною", - написав Єрмак.

Окрім того, керівник ОП і президент Туреччини обговорили безпекову ситуацію, виклики регіональної стабільності, а також перспективи подальшої оборонної співпраці між державами.

Окрім того, українська делегація сьогодні зустрілася зі старшим радником президента Туреччини Акіфом Чагатаєм Киличем та міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

"Конструктивна розмова. Вдячні за зустріч", - додав Єрмак.

Теги: #єрмак #ердоган #зустріч_із_нардепами

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